Ëíºê»Ô¤Î¼¯»ùÅç¿å»º¹â¹»¤Ë¤³¤Î½ÕÆþ³Ø¤·¤¿¡¢»­Åç¹Ì»ù¤µ¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¹»ÆâºÇ¹âÎð¤Î69ºÐ¤Ç¤¹¡£¥Ë¥åー¥º¥Ê¥¦¤Ç¤ÏÆþ³Ø»þ¤«¤éÌ©Ãå¤·¡¢³Ø¹»À¸³è¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢1Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÄà¤ê¼Â½¬¤Ç¤¹¡£ Ëíºê¹Á¤«¤é½Ð¹Ò¤¹¤ë¡¢1ÀÉ¤ÎÁ¥¡£¼¯»ùÅç¿å»º¹â¹»¤Î¼Â½¬Á¥¡¢¡ÖÂóÀÄ¡×¤Ç¤¹¡£ ÂÉ¤ò¤È¤ë¤³¤Á¤é¤ÎÃËÀ­¤ÏÁ¥Ä¹¡¦¡¦¡¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î½ÕÆþ³Ø¤·¤¿¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¡£»­Åç¹Ì»ù¤µ¤ó¡¢69ºÐ¤Ç¤¹¡£ ¡Ê»­Åç¹Ì»ù¤µ¤ó¡Ë¡ÖÊªÍý¤¬ÅÓÃæ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£