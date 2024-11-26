¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£Ãë¤ÈÌë¡¢¤½¤·¤Æ¸÷¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ª ÃæÅç·ò¿Í¤¬1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØN / bias¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Î¥ó¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Ë¤Î¥êー¥É¶Ê¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ÃæÅç·ò¿Í¼«¿È¤¬ºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¡×¤Ï¡¢¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¡Ê¡á°­´Á¾®Àâ¡Ë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¡¢¥Àー¥¯¥Òー¥íー¤Î¶ìÇº¤ÈÈá°¥¡¢¤½¤·¤ÆÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¿·