ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬11·î18Æü¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ä¤Å¤­¡Ù¼çÂê²Î¡ÖAzalea¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£Æ±¥É¥é¥Þ½é¸ø³«¤ÎËÜÊÔ¥·¡¼¥ó¤¬ìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖAzalea¡×¥Õ¥ë¼Ü¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¢¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ Æ°²è / ²èÁü¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤·¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖAzalea¡×¤Ï¡¢³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸®ÊÂ¤ß1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥é¥ó¥­¥ó¥°¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥­¥ó¥°¹ç¤ï¤»¤Æ25´§¤È¡¢³Æ¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£Æ±¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï