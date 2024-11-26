Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¡Ö4Ï¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¡×¤È¤Ê¤ë¤«¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾¡¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë²¦¼ê Îµ²¦Àï¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè5¶ÉÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¤Èº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¤¬¸¡Ê¬ÏÂ²Î»³»Ô¤Ç27Æü³«Ëë Îµ²¦Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè5¶É¤¬ÏÂ²Î»³»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢26Æü¡¢Ä©Àï¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¤ÈÂÐ¶É²ñ¾ì¤Ç¡¢¶õÄ´¤ä»ÈÍÑ¤¹¤ë¶ð¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¸¡Ê¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ Îµ²¦Àï¤ÏÀè¤Ë4¾¡¤·¤¿Êý¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÎ¾¼Ô2¾¡2ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ç¡¢¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë²¦¼ê