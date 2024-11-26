人気アイドルグループ・Devil ANTHEM.の水野瞳（みずの・あきら＝２０）が２６日、都内でファースト写真集「ＡＫＩＲＡ」（扶桑社）の発売記念会見を行った。 【写真】お気に入りの大胆衣装カットを紹介する水野瞳 昨年春に初水着グラビアに挑戦して以降、各誌のグラビアを飾り話題を集める水野。９月の鹿児島・奄美大島を舞台に「２０歳最後の夏休み」をテーマに、澄み渡る海、白い砂浜、夕焼けに身を置
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- 2. ガルバ火災 女性が「殺される」
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