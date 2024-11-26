ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Î¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥ÆÅ¹¤Ç20Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¶¯ÅðÌ¤¿ë»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï26Æü¡¢½»µï¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î¹â¶¶µÁµ×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤ò¶¯ÅðÌ¤¿ë¤È·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¸ø³«¼êÇÛ¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â¹ÔÌò¤Î¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¤ò¸½¾ì¤Þ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÁÜºº1²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï20Æü¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢¾¯Ç¯¤é¤È¶¦ËÅ¤·¡¢Æ±¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó°ì¼¼¤Ë¤¢¤ë¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥ÆÅ¹¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢20Âå