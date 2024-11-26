Ê¸¡¿Â¼¾åÎïÆàÁ°ºî¡Ö¥á¥º¥Þ¥é¥¤¥¶¡¼¡×¤Î¥­¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¶ÊÄ´¤ÈMV¤¬ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢2024Ç¯¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¡¼¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë1¶Ê¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Ä¥­¡£¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤«´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¤¡¢¤«¤ÄÃê¾ÝÅª¤Ê²Î»ì¤Î¡Ö¥á¥º¥Þ¥é¥¤¥¶¡¼¡×¤Ï¡¢¤½¤Î²Î»ì¤È¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤«¤ÄÉÔ²º¤ÊMV¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¹Í»¡¤âÂ¿¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁ°ºî¤ò·Ð¤¿¥µ¥Ä¥­¤ÎÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¡Ö¥ª¥Ö¥½¥ß¡¼¥È¡×¤Ï¡¢ÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê²Î»ì¤Î