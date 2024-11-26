JR¶å½£¹âÂ®Á¥¤¬±¿¹Ò¤·¡¢Æü´Ú¤ò·ë¤Ö¹âÂ®Á¥¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ó¡¼¥È¥ë¡×¤¬¿»¿å¤ò±£¤·¤Æ3¥«·î°Ê¾å±¿¹Ò¤òÂ³¤±¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎJR¶å½£¤Î¸ÅµÜÍÎÆó¼ÒÄ¹¤Ï26Æü¡¢JR¶å½£¹âÂ®Á¥¤ÎÅö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤é¼èÄùÌò3¿Í¤ò²òÇ¤¤·¡¢Ä¨²ü²ò¸Û¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£JR¶å½£¹âÂ®Á¥¤Ï3¿Í¤Ø¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ëJR¶å½£¤Î¸ÅµÜÍÎÆó¼ÒÄ¹¡ÊÃæ±û¡Ë¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤ÎÈøºê¹±¹¯ÊÛ¸î»Î¡Êº¸¡Ë¡¢JR¶å½£¹âÂ®Á¥¤ÎÂç±©·ò»Ê¼ÒÄ¹=2024Ç¯11·î26Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡¢