ÃæÅç·ò¿Í¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¡×Performance Video¥µ¥à¥Í¥¤¥ë ÃæÅç·ò¿Í¤¬26Æü¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖN / bias¡×¡Ê¥Î¥ó¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Ë¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¡×Performance Video¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÃæÅç·ò¿Í¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¡×Performance Video2024Ç¯3·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¤ä¡ÖGEMN¡×¡ÖHITOGOTO¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢º£Ç¯12·î25Æü¤Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖN / bias¡×¤Ç¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë