¼«Ì±ÅÞ¤Îµì°ÂÇÜÇÉ¡Ê¡áÀ¶ÏÂÀ¯ºö¸¦µæ²ñ¡Ë¤¬27Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÇÉÈ¶»öÌ³½ê¤òÊÄº¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÉÈ¶¤Î²ò»¶¤Ë¸þ¤±»öÌ³ºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¡ÖÀ¶»»´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á´Ø·¸³Æ½ê¤ËÄÌÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µì°ÂÇÜÇÉ¤Ï¤Ç¤­¤ë¤À¤±Â®¤ä¤«¤Ë¡¢ÃÙ¤¯¤È¤âÍèÇ¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î²ò»¶ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÉÈ¶¤Ë¤¢¤ë»Ä¶â¤Ï°ÛµÄ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÁ´³Û¤ò¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ë´óÉÕ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£