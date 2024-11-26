¢¡NPB¥¢¥ï¡¼¥º2024supportedby¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡Ê26Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¡ËÀ¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï173²ó⅓¤òÅê¤²¤Æ187Ã¥»°¿¶¡£¡Ö³Î¼Â¤Ë¥¢¥¦¥È¤¬¼è¤ì¤ë¼êÃÊ¤Ç¤¹¤·¡¢µ¬Äê¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤Ë»°¿¶¤¬¼è¤ì¤ëÅê¼ê¤Ï¸½¾õ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£Ã¥»°¿¶¤Ë¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÀèÆü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¡Ê12¡Ë¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢