JR¶å½£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢26Æü¸á¸å6»þ58Ê¬º¢¡¢º´À¤ÊÝÀþ¹¾ËÌ¡ÁÂçÄ®´Ö¤ÇÆÃµÞ¥ê¥ì¡¼¤«¤â¤á49¹æ¡ÊÇîÂ¿¸á¸å6»þÈ¯ÉðÍº²¹Àô¹Ô¤­¡Ë¤¬Áö¹ÔÃæ¤Ë°Û¾ï¤Ê²»¤ò´¶ÃÎ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤ÇÆ±7»þÈ¾¸½ºß¡¢Æ±Àþ¤ä¼¯»ùÅçÀþ¡¢Ä¹ºêÀþ¤ÇÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£