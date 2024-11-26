ÀÅ²¬¸©¤ÎÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯È¾Ç¯¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï11·î26Æü¡¢¥ê¥Ë¥¢ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÀÅ²¬¸©µÄ²ñ¤Î²ñÇÉ¤â°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ê¥Ë¥¢ÌäÂê¡Ö²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÎëÌÚÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¼ê¤´¤¿¤¨ ¤Þ¤â¤Ê¤¯½¢Ç¤È¾Ç¯ ¸©µÄ²ñºÇÂç²ñÇÉ¤â¡ÖÆ°¤­¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÉ¾²Á¤Ç¤­¤ë¡× ¡Ö¥ê¥Ë¥¢¤ÎÌäÂê¡¢¤¹¤°¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤äJRÅì³¤¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤ª²ñ¤¤¤ò¤·¡¢Î®°è»ÔÄ®¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î