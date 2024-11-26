Costas Pitas[£²£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤¬£²£µÆü¡¢°ãË¡ÌôÊª¼è°ú¤ò½ä¤ë·üÇ°¤òÍýÍ³¤ËÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÄÉ²Ã¤Ç£±£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÏÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡ÖÊ¿Åù¡¢Áê¸ßÍø±×¡¢Áê¸ßÂº½Å¡×¤Ë´ð¤Å¤­ËãÌôËÐÌÇÂÐºö¤ÇÊÆ¹ñ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£À¼ÌÀ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñÂ¦¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÁ±°Õ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÃæÊÆËãÌô´ÉÍý¶¨ÎÏ¤È¤¤¤¦·òÁ´¤Ê¾õ¶·¤ò°Ý»ý¤¹¤Ù¤­¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý