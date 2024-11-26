Tetsushi Kajimoto¡ÎÅìµþ£²£¶Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ·ÐÃÄÏ¢¤Î½½ÁÒ²íÏÂ²ñÄ¹¤Ï£²£¶Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥á¥­¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë£²£µ¡ó¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÄÉ²Ã¤Ç£±£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¡Ö¿ÓÂç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¦¤ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£½½ÁÒ²ñÄ¹¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¿ÓÂç¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿·ÐºÑ