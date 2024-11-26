¥¤¥ó¥¿¡¼¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë±¿±Ä¤Î¥á¥¬¥Í¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZoff¡Ê¥¾¥Õ¡Ë¡×¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖZoff Sanrio Characters¡×¤ò2024Ç¯11·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤Ê¤É¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¡õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¡¢¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤Î3¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£³Æ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎ