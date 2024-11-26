YouTube¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÇ­¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¡£²Ä°¦¤¯¥¯¥Í¥¯¥Í´Å¤¨¤ë»Ñ¤Ë¡¢Æ°²è¤Ïµ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç2.8Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆºÆÀ¸¤µ¤ì¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡ª¥Õ¥Ë¥ã¥Õ¥Ë¥ã¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿Ç­¤Á¤ã¤ó º£²ó¤ÎÆ°²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤È¤¢¤ëÇ­¤Á¤ã¤ó¡£¤³¤ÎÆü¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï³°¤Ë¤¤¤ëÇö±ø¤ì¡¢µ²¤¨¤¿¾õÂÖ¤ÎÇ­¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÏÌÌ¤ò¤Ï¤Ã¤Æ¤´¤Ï¤ó¤òÃµ¤·¡¢¤´¤Ï¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤Þ