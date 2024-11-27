¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤ÎºÆ²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤¿Í¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤Î½é²ñ¹ç¤¬£²£¶Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£³ÆÅÞ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬·Ç¤²¤ë²þÀµ°Æ¤ÎÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¡£»ÈÅÓ¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤ÎÈãÈ½¤¬¶¯¤¤À¯ºö³èÆ°Èñ¤òÇÑ»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤ª¤ª¤à¤Í°ìÃ×¤¹¤ë°ìÊý¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¿µ½Å¤Ê¼«Ì±¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤É¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤ÏÇ¯Æâ¤ÎºÆ²þÀµ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶¨µÄ¤Î¹ÔÊý¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¶¨µÄ¤Ë¤Ï