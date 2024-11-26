ÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤é¤¤µ¨Àá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿çÌ²¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¥¹¥ê¥Ñ¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡×¡¢¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡×¤ËÂ³¤¯¥¹¥ê¥Ñ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥ê¡¼¥×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÎÎ¬¤Ç¤¹¡£¼Á¤ÎÎÉ¤¤¿çÌ²¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¼è¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¿·¥°¥Ã¥º¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿çÌ²¤Î´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤ë´ã¶À¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¹¥ê¥Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¡¢¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¡£2¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡È¤è¤¯Ì²¤ë¤³¤È¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¿çÌ²