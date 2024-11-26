¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖiLiFE¡ª¡×¡Ê¥¢¥¤¥é¥¤¥Õ¡Ë¤Î²ÚÀ¥¤Þ¤¤¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î8Æü¤Î¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÆÃ¦Âà¤¹¤ë¡£25Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡¢Íè½Õ¤Ë¡Ö¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö2025Ç¯1·î8Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢²ÚÀ¥¤Þ¤¤¤¬iLiFE¡ª¤è¤êÃ¦Âà¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓËÜ¿Í¤ÈÊÀ¼Ò´Ö¤Ë¤Æ¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤ä»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤Î»Ø¿Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Îº£¸å¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤