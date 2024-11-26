Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ëÀìÌç²È²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¡¢8·î¤Ë½é¤á¤ÆÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤ÎËÉºÒÂÐ±þ¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï8·î¤Ë½é¤á¤ÆÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¼«¼£ÂÎ¤ä»ö¶È¼Ô¤¬¼è¤Ã¤¿ËÉºÒÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢9·î¤«¤é¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº·ë²Ì¤Ïº£·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ëÀìÌç²È²ñ¹ç¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¡¢Î×»þ¾ðÊó¤¬È¯É½