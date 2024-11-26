LINE¥ä¥Õ¡¼¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëPayPayÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Z¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¤ÈPayPay¤Ï¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPayPay¡×Æâ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¡ÖPayPay¤Û¤±¤ó¡×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¼Ú¤ê¤¿¼Ö¤Ç¤Î±¿Å¾Ãæ¤Î»ö¸Î¤òÊä½þ¤¹¤ëÊÝ¸±¾¦ÉÊ¡Ö¤¢¤ó¤·¤ó¥É¥é¥¤¥Ö¡Ê1Æü¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÊÝ¸±¡Ë¤ÎÎß·×²ÃÆþ·ï¿ô¤¬¡¢2021Ç¯12·î¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤«¤éÌó2Ç¯11¥ö·î¤Ç300Ëü·ï¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜÊÝ¸±¤Ï18ºÐ¤«¤é29ºÐ¤Î²ÃÆþÎ¨¤¬Ìó8³ä¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë