¥â¥Ç¥ë¤ÎKoki,¤¬25Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È3ÅÀ¡ÛÂÀÍÛ¸÷¤ÇºÝÎ©¤ÄÈþÇòÈ©¤ÎKoki,ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¼¡½÷¤Ç¤¢¤ëKoki,¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½÷Í¥¤äºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯3·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤È5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¤¬Á°¸åÊÔ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Koki,¤Ï25Æü¡¢¡ÖToday¡Çs outfit @coach ¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£°ìÎØ¤Î²Ö¤È¤È¤â¤Ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÅý°ì¤µ¤ì