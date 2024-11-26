¥É¥ë±ß£±£µ£³¡¥£¸£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£°£µ£±£°¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß¤Ï163.85¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.0510¶áÊÕ¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤¢154.49¶áÊÕ¤«¤é153.55¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¤¢¤È¡¢²¼¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢154.20ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÈ¿È¯¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢153±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥æー¥í¥É¥ë¤ÏÈ¿È¯¡£Åìµþ»Ô¾ìÄ«Êý¤Ë1.05ÉÕ¶á¤«¤é1.0425¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡£