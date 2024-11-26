»¥ËÚ¡¦¤¹¤¹¤­¤Î¤ÎÇúÈ¯²ÐºÒ¤Ç¿·¤¿¤Ê¾Ú¸À¤Ç¤¹¡£¢£¿·¾Ú¸À¡Ö²¿¼Ô¤«¤¬²Ð¤ò¡×1¿Í½ÅÂÎÊü²Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¿Í¡Ö¡Ø²¿¼Ô¤«¤¬²¿¤«¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¤¤Æ²Ð¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¡Ù¡Ê¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡Ë¡×¤¹¤¹¤­¤Î¤Çµ¯¤­¤¿ÇúÈ¯¡£ÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤ò¾ðÊó¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¿Í¡ÖËÜÅö¤Ë°ì½Ö¤·¤¿¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬Ã¯¤«Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ø¥­¥ã¡¼¡Ù¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¡¢¤¹¤°ÇúÈ¯¤·¤¿¡£ÇËÊÒ¤¬Íî¤Á¤Æ¤­¤Æ¡¢¤½¤³¤«