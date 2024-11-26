2024Ç¯8·î¤ËÆÁÅç»Ô¤Ç¤¿¤³¤ä¥¢¥Ê¥´¤Ê¤É¤òÌ©µù¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ë½»¤à61ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢11·î25Æü¤Ëµù¶ÈË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÅç¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï8·î7Æü¡¢ÆÁÅç»ÔÅì²­½§¤Î¥Þ¥ê¥ó¥Ô¥¢¤ä¿·Ä®Àî¤Î¾åÎ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¿¤³¤Ä¤Ü¤äÃÝÅû¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤¿¤³¤ä¥¢¥Ê¥´¤Ê¤É¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¸©¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸¡µó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃËÀ­¤Ï25ÆüÉÕ¤Ç¡¢µù¶ÈË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÆÁÅçÃÏ¸¡¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï¡¢¡Ö