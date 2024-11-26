¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤Ï¤ó¤Ë¤ã¡¥¤Î¶âÅÄÅ¯¡Ê38¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×½Ð±é¼Ô¤é¤È¤Î¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤ÇÆ£¸¶ÀÆ¿®¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡ÖÀèÆü¡¢¤Þ¤Ò¤í¡¢Æ»¹Ë¡¢°Ë¼þ¡¢ÀÆ¿®¤Ç¡Ø¥´¥ë¥Õ¡Ù¤È¤¤¤¦¥â¥Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿³Ú¤·¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Æ¼«Î§¿À·Ð¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Î¥´¥ë¥Õ»Ñ¡¢¸÷¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¤Þ¤Ò¤íÌò¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡¢Æ£¸¶Æ»¹ËÌò¤Î¾åÃÏÍºÊå¡¢Æ£¸¶°Ë¼þÌò¤Î»°±ºæÆÊ¿¤é