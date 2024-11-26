¡ÖÄü¤á¤Æ²¶¤È·ëº§¤·¤í¡×Âç·ù¤¤¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÀ¯Î¬·ëº§¤ÎÁê¼ê¤Ë¤È¤­¤á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¸«¹ç¤¤·ëº§¤·¤¿Î¾¿Æ¤ÎÉ×ÉØÃç¤ÏÇËÃ¾¡£¡Ö¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡×¤È¤Î·ëº§¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¿´Å¤¯¤Û¤É¤±¤ëÀ¯Î¬·ëº§¡Ê1¡Ëµì²ÚÂ²¤ÎÍ³½ï¤¢¤ë²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼ÒÄ¹Îá¾î¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¯¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÍÛºÚ¡£¤ª¸«¹ç¤¤¤Ç·ëº§¤·¡¢É×ÉØÃç¤¬ÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¾¿Æ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¹¥¤­¤Ê¿Í¤È¤Î·ëº§¡×¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Î¾¿Æ¤Ë¾¡¼ê¤Ë±ïÃÌ¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¡¢Âç´ë¶È¤Î¸æÁâ»Ê¡¦Îç»Î¤Èº§Ìó¤¹¤ë