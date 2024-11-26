¹ñ¤ÎÊ¸²½¿³µÄ²ñ¤Ï»³¸ý»ÔÆÁÃÏ¤Î¡Öµì°ÆÌî¼ò¾ìÅ¹ÊÞ·ó¼ç²°¡×¤Ê¤É5·ï¤ò¿·¤¿¤Ë¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í­·ÁÊ¸²½ºâ¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤è¤¦Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤ËÅú¿½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í­·ÁÊ¸²½ºâ¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤è¤¦Åú¿½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢5·ï¤Î¤¦¤Á4·ï¤¬»³¸ý»ÔÆÁÃÏÅçÃÏ¤Î¡Öµì°ÆÌî¼ò¾ì¡×¤Î»ÜÀß¤Ç¡ÖÅ¹ÊÞ·ó¼ç²°¡×¤È¡ÖºÂÉß¡×¡¢¡Ö¼òÂ¤¾ì¡×¤È¡ÖÌçµÚ¤ÓÊ½¡×¤Ç¤¹¡£µì°ÆÌî¼ò¾ì¤Ï¡¢µì¼òÂ¤¶È¤Î²°Éß¤Ç¹¾¸Í»þÂå¤ÎÁ°´ü¡¢´²±ÊÇ¯´Ö¤«¤é¾¼ÏÂ½é´ü¡Ê¾¼ÏÂ5Ç¯¡Ë¤Þ¤Ç¡Ö»æÌä²°¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¼ê¤¹¤­ÏÂ»æ¤Î¿êÂà¤Ë