12·î1Æü¤Ë¡¢Â­Î©¶è¡¦Àé½»¤Î³¹¤ò¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ÎÊ±Áõ¤ò¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤¬Îý¤êÊâ¤¯¡Ö¤¢¤À¤Á¥µ¥ó¥¿¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ç8²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ñ»Ý¤Ê¤É¤ò¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¶áÆ£¾ïÇî²ñÄ¹¤È¡¢»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¥¤¥³¥àÅìµþ Â­Î©¶É¤ÎÄ»°æËþÍý»Ò¤µ¤ó¤ËÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£±¦¤¬¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¶áÆ£¾ïÇî²ñÄ¹¡£ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ä¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Î·Ð±Ä¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¡»ã¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¸¤¬»öÌ³¶É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¸¥§¥¤¥³¥àÅì