»þ¹ï¤ò¿ô»ú¤ÇÉ½¼¨¤·¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç»þ´Ö¤¬¤ï¤«¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë»þ·×¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï»þ¹ï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Æü»þ¤äÍËÆü¡¢Å·µ¤¡¢²¹ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ¤Ê¤É¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¼¨¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢´Î¿´¤Î»þ´Ö¤¬¸«¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Áàºî¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡£ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤ò¤É¤ó¤É¤óÂ­¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢·ë¶É¤ÏÉÔÊØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢µæ¶Ë¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë»þ·×¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢12·î