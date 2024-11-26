µ×ÊÝ·ú±Ñ¤äÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥À¥Ó¥É¡¦¥·¥ë¥Ð¤¬¸ÀµÚ¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¤Ç11·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖDIAMOND CUP OF LEGEND¡×¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥À¥Ó¥É¡¦¥·¥ë¥Ð»á¤é¤¬¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖDIAMOND CUP OF LEGEND¡×¤Ë¤Ï¡¢2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¸½Ìò¤À¤Ã¤¿¥À¥Ó¥É¡¦¥·¥ë¥Ð»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥«¥«¡¢¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥À¥ô¥£¥É¡¦¥È¥ì¥¼¥²¡¢¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½MF¥¨¥É¥¬¡¼