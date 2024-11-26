ËÌÄ«Á¯¤¬¡¢·³»ö¶­³¦Àþ¤ÎËÌÂ¦¤Ç´Ú¹ñÂ¦¤«¤éÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤¿Á÷ÅÅÀþ¤òÅ±µî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ·³¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈËÌÄ«Á¯·³¤Ï24Æü¤«¤é¡¢ÆîËÌ¤ò·ë¤ÖÎ¦Ï©¡ÖµþµÁÀþ¡×±è¤¤¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Á÷ÅÅÅã¤«¤é¡¢Á÷ÅÅÀþ¤òÅ±µî¤¹¤ëºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ÷ÅÅÀþ¤ÏÆîËÌ·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯ÆîÉô¤Î¡Ö³«¾ë¹©¶ÈÃÄÃÏ¡×¤Ë´Ú¹ñ¤«¤éÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤áÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2020Ç¯¤ËËÌÄ«Á¯¤¬¶¦Æ±Ï¢Íí»öÌ³½ê¤òÇúÇË¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÅÅÎÏ¶¡µë