½°µÄ±¡¡¦ÉÙ»³1¶èÁª½Ð¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÄÈªÍµÌÀµÄ°÷¤¬¡¢²ñ¸«¤Ç¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅÞ°÷ÅÐÏ¿¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤«¤é1½µ´Ö¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞËÜÉô¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ¾¤½¸¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Þ¤Ç¤ËÄ´ºº·ë²Ì¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¤¤À¤Ë¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏ¸µ¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¿¿¼Â¤òÏÃ¤¹¤è¤¦µá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼«Ì±ÅÞÉÙ»³»ÔÏ¢ ÃæÀîÃé¾¼»ÙÉôÄ¹¡Û¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ËÍ¤é¤â»ö¼Â´Ø·¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿¿¼Â¤òÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¿´¤«¤é¤½¤¦