ÀÅ²¬¸©È¡ÆîÄ®¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥¬¥½ー¥éー»ÜÀß¤Î»ö¶È¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±Ä®¤Î¿Î²Ê´îÀ¤»ÖÄ®Ä¹¤Ï11·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬Çò»æ¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä®¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Ï¯Êó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ È¡ÆîÄ®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ú°æÂôÃÏ¶è¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥¬¥½ー¥éー»ö¶È¤Ï¡¢»³ÎÓÌó65¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¡ÊÅìµþ¥Éー¥àÌó13¸ÄÊ¬¡Ë¤ÎÉßÃÏ¤Î¤¦¤Á¡¢39¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Î