Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£ÃÎ»ö¤¬¡¢¸©Æâ¤Î»ÔÄ¹¤äÄ®Ä¹¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ22¤ÎÍ­»Ö¤Î»ÔÄ¹¤¿¤Á¤¬ÂÐÎ©¸õÊä¤Î°ðÂ¼ÏÂÈþ¤µ¤ó¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÁêÀ¸»Ô¤ÎÃ«¸ýË§µª»ÔÄ¹¤Ï¡¢´ù¤òÃ¡¤­¤Ê¤¬¤éºØÆ£ÃÎ»ö¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£26Æü¤ÏÆþ¤ê¸ý¤ÇÃÎ»ö¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¼«¿È¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜ¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Î»ÔÄ¹¤«¤é¤âÌ±°Õ¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢ºØÆ£¸©À¯¤Ø´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£