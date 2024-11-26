11·î26Æü¡¢½éÁú¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¿·³ã»Ô¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢¿·³ã»Ô¤Ç¤Ï»ùÆ¸¤¬¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÅÁÅýÌîºÚ¤Î¼ý³Ï¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êü¼ÍÎäµÑ¤Î±Æ¶Á¤ÇÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢26ÆüÄ«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï½½ÆüÄ®»Ô¤Çー1¡¥3¡î¤Ê¤É¡¢12¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Çº£¥·ー¥º¥óºÇÄã¤ò¹¹¿·¤·¤¿¸©Æâ¡£¿·³ã»Ô¤Ç¤ÏµîÇ¯¤è¤ê9ÆüÁá¤¯½éÁú¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Îä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤¯Ãæ¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤ÎÇò»³¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢Çò»³ÃÏ¶è¤Ç300Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÁÅýÌîºÚ¡Ø´óµï¤«¤Ö¡Ù¤Î¼ý