µ­¼Ô²ñ¸«¤Î½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤ëJR¶å½£¤Î¸ÅµÜÍÎÆó¼ÒÄ¹¡Êº¸¡Ë¤ÈJR¶å½£¹âÂ®Á¥¤ÎÂç±©·ò»Ê¼ÒÄ¹¡á26Æü¸á¸å¡¢Ê¡²¬»ÔJR¶å½£¤Î»Ò²ñ¼Ò¤¬Æü´Ú¹âÂ®Á¥¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ó¡¼¥È¥ë¤Î¿»¿å¤ò±£¤·¤Æ±¿¹Ò¤òÂ³¤±¤¿»ö·ï¤Ç¡¢JR¶å½£¤Ï26Æü¡¢ÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤¿¤á»Ò²ñ¼Ò¤ÎÅÄÃæ¾ÄÁ°¼ÒÄ¹¤é3¿Í¤òÆ±ÆüÉÕ¤ÇÄ¨²ü²ò¸Û¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿Æ²ñ¼Ò¤Î¸ÅµÜÍÎÆó¼ÒÄ¹¤âÌò°÷Êó½·¤Î30¡ó¤ò2¥«·î´Ö¼«¼çÊÖÇ¼¤¹¤ë¡£´ë¶ÈÅý¼£¸«Ä¾¤·¤Ë¸þ¤±¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë´ÆÆÄ¶¯²½¤ä¡¢ÆâÉôÄÌÊóÁë¸ý¤ò¼Ò³°¤ËÀß