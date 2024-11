俳優の伊藤英明が、26日にインスタグラムを更新。「内緒だけど、お知らせがあります。。。」とつづり、ソロショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】伊藤英明、“激変”に衝撃幼少期&高校時代のショットも(5枚)伊藤は英語でも「I’ll be sharing something soon, can you guys keep a secret?」とつづり、唇に右手の人差し指をあてた姿を披露した。ヤクザ同士の熾烈な構想を描いた任侠マンガ『ドンケ