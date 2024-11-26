¸åÈ¾Àï¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¤¬26Æü¤È27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÂè5Àá1ÆüÌÜ¤Î26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥«¡¼¥É¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¢¡¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá?11/26(²Ð)¡Ô26:45¡Õ¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥×¥é¥Ï vs ¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥¹¥í¥Ð¥ó¡¦¥Ö¥é¥Á¥¹¥é¥ô¥¡ vs ¥ß¥é¥ó¡Ô29:00¡Õ¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó vs ¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¥ä¥ó¥°¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º vs ¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê vs ¥Ö¥ì¥¹¥È¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó vs ¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¥¤¥ó¥Æ¥ë