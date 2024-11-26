NHKÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¤Î¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Î¤Ê¤¤¸ÀÆ°¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢11·î26ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè42ÏÃ¤Ç¤Î¤³¤È¡£·ë¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤¬ÄÌ¤¦±ÉÍÜ»ÎÀìÌç³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ç¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤Îº»ÃÒ¡Ê»³ËÜÉñ¹á¡Ë¤¬·Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¡¢Æ±µéÀ¸¤Î¿¹Àî¡Ê¾®¼ê¿­Ìé¡Ë¤Ïº»ÃÒ¤¬¸ÞÎØ¸õÊä¤ÎÎ¦¾åÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£·ë¤Ïº»ÃÒ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎ¦¾å¤ä¤á¤¿¤ó?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤¬¡¢º»ÃÒ¤ÏÅÜ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÌµ¸À¤ÇÎ©¤Áµî¤ë¡£·ë¤ÏÎø¿Í¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê