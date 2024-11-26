À¾Éð¤ÎÅÏÉô·ò¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬26Æü¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð¤Î1600Ëü±ß¤«¤é350Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤Î1250Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£Íèµ¨¤«¤éÇØÈÖ¹æ¡Ö8¡×¤«¤é¡Ö66¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤ï¤º¤«11»î¹ç½Ð¾ì¤Ç33ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨¡¦030¡£±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥¤È¤·¤Æ20Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤â¡¢1·³¤ËÄêÃå¤Ç¤­¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡£ÇØ¿å¤Î5Ç¯ÌÜ