俳優の伊藤英明(49)が26日、自身のインスタグラムを更新。今後の活動をファンに予告した。この日、伊藤は「内緒だけど、お知らせがあります」と記し、人差し指を口の前で立てた「シーッ!」のポーズをしている自身のショットをアップ。背景には、撮影現場だと思われるカメラやスタッフの様子が写りこんでおり、「I’ll be sharing something soon, can you guys keep a secret?(もうまもなくお知らせするつもりですが、秘