ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£±ÑÌÀ¡Ê49¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÍ½¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢°ËÆ£¤Ï¡ÖÆâ½ï¤À¤±¤É¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ­¤·¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤ò¸ý¤ÎÁ°¤ÇÎ©¤Æ¤¿¡Ö¥·¡¼¥Ã¡ª¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»£±Æ¸½¾ì¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¥«¥á¥é¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤ê¤³¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡ÖI¡Çll be sharing something soon, can you guys keep a secret?¡Ê¤â¤¦¤Þ¤â¤Ê¤¯¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Èë