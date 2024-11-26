¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡Ê°Ê²¼¡¢¸¶ÉÕ¡Ë¤Î¡Ö2025Ç¯ÌäÂê¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÈÆü¾ï¤ÎÂ­¡É¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶ÉÕ¡£¤·¤«¤·¡¢ÁíÇÓµ¤ÎÌ50cc°Ê²¼¤Î¸¶ÉÕ°ì¼ï¤Ï¡¢25Ç¯11·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·¤¿¤ÊÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤ÎÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤Ïµ»½Ñ¤äÈñÍÑ¤ÎÌÌ¤«¤é¿·¤¿¤ÊÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬À¸»º¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´û¤Ë¿·¼Ö¤¬Æþ²Ù¤·¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¸¶ÉÕ¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Ç¸¶ÉÕ¤òÈÎÇä¤¹¤ë»³ºê¾¦²ñ¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤­