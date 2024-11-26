¡ÖÈô¤ÓÇ­¡×¡Ö¥Õ¥¯¤È¥Þ¥ê¥â¡×¤Ê¤É¡¢Ç­¼Ì¿¿¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¸Þ½½Íò·òÂÀ¤Î¼Ì¿¿Å¸¤¬¡¢11·î24Æü(Æü)¤Ë¥Õ¥§¥Ë¡¼¥Á¥§ºæ¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£12·î26Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£ ¸Þ½½Íò·òÂÀÈô¤ÓÇ­¼Ì¿¿Å¸  ³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2024Ç¯11·î24Æü(Æü)¡Á12·î26Æü(ÌÚ)¢¨12·î2Æü(·î)¡¦12·î16Æü(·î)¤ÏµÙ´Û³«ºÅ»þ´Ö¡§ 10:00¡Á18:00¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì¤Ï17:30¤Þ¤Ç²ñ¾ì¡§ ¥Õ¥§¥Ë¡¼¥Á¥§ºæ3FÊ¸²½¸òÎ®¼¼(ÂçºåÉÜºæ»Ôºæ¶è²§¶¶Ä®2-1-1)