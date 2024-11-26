¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊÁí¹ç¡¦·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡ËÂè43²ó¤¬11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆÅÄ²È¤Ç¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤­¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¤Û¤«Âè43²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÚÅÀ¡Û11·î26Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè42²ó¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä±ÉÍÜÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Ï¡¢±¿Æ°À¸Íý³Ø¤Î¼Âµ»¼ø¶È¤ÇÁ´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤ê¡¢Æ±¤¸ÈÉ¤Î²Â½ã¡ÊÊ¿Í´Æà¡Ë¤È¤â¤É¤â¤Ø¤È¤Ø¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢Ìð¿áº»ÃÒ¡Ê»³ËÜÉñ¹á¡Ë¤ÎÁö¤ê¤Ï¤È¤Æ¤â·Ú²÷¤Ç¡¢Ê¿µ¤¤Ê´é¡£¤½¤ó¤Êº»ÃÒ¤ò¸«¤Æ¡¢