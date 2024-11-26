¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥­¥Ê¥³¤µ¤ó¤¬Èà¤«¤é¤ÎDV¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¸òºÝ¤òÂ³¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤Î½õ¤±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈï³²¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¥â¥é²ð¤Î»Ð¡¦¥¢¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤âDVÈà»á¤Ë°ÍÂ¸¤·¶ì¤·¤ó¤À²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á»ÐÄï¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¤â½½Ê¬¤Ê°¦¾ð¤ò¤â¤é¤¨¤º¤Ë°é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤Ë¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶ËÃ¼¤ËÉÝ¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èø»ý¥È¥â(@o0omotitomo0o)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ØÊª¤ËÅö¤¿¤ëÈà»á¤À¤±¤ÉÊÌ¤ì