ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¤Ï26Æü¡¢º£Ç¯³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤ò¾Î¤¨¤ëÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¤Î¡ÈNPB AWARDS 2024¡É¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿³ÚÅ·¡¦Ã¤¸ÊÎÃ²ð¡Ê27¡¢³ÚÅ·¡Ë¤¬ÌæÉÕ¤­¸Ó¡¢ñþ¤ò¤Ä¤±¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Î»þ¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤ò¼ê¤Ë¡Ö¿·Ïº¤È¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Ã¤¸Ê¡¢¤³¤Î¡ÈNPB AWARDS 2024¡É¤Ç¤Ï¶â¿§¤ÎÌæÉÕ¤­¸Ó»Ñ¡¢¤µ¤é¤Ëñþ¤ò¤Ä¤±¤ÆÅÐÃÅ¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶Ã¤­¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ö¤¤¤ä¡¼¤â¤¦¡¢ÂÇ¼Ô