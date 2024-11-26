J¥ê¡¼¥°¤Ï26Æü¡¢2024 J3¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®·èÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£J3¥ê¡¼¥°¤Î19°Ì¥Á¡¼¥à¤ÈJFL¤Î2°Ì¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐÀï¤¹¤ëÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¡£J3¤ò19°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿Y.S.C.C.²£ÉÍ¤ÈJFL¤ò2°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¹âÃÎ¤ÏJ¥ê¡¼¥°Æþ²ñÍ×·ï¤âËþ¤¿¤·¡¢17Æü¤Ë¤Ï»Ë¾å½é¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£12·î1Æü(Æü)¤ËPikara¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂè1Àï¡¢12·î7Æü(Æü)¤Ë¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¤ÇÂè2Àï¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹âÃÎ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè1Àï¤Ï¡¢¾ÈÌÀ