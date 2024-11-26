¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖKing Gnu¡×¤Î¾ïÅÄÂç´õ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¡ÖX¡×¹¹¿·¡£¾ïÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤¿³¨ÇÏ¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤ÈÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚKing Gnu¡¦¾ïÅÄÂç´õ¡Û¾ïÅÄÂç´õ¤È½ñ¤«¤ì¤¿³¨ÇÏ¤òÈÝÄê¡ÖÁ°¤ËÄ´¤Ù¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡×¡Ö²¶¤·¤«¤ª¤é¤ó¤Î¤Ç¤¹¾ïÅÄÂç´õ¡×¾ïÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤Î¾ïÅÄ¤«ÃÎ¤é¤ó¤¬ÌÂÏÇ²á¤®¤Þ¤¹¤Í....¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤¿³¨ÇÏ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«À¤³¦´Ñ¥­¥á¤¨¤·.....¤ª¤Þ¤¨¤Î¥í¥Ã¥¯